Автолюбители Краснодара пересядут на «Москвичи» 

25 янв. 16:03

960 просмотров

Первого февраля в Краснодаре стартуют продажи кроссоверов «Москвич» и электрических авто «Москвич 3е».

Как сообщает компания, выпускающая авто, стоимость машин будет меньше, чем у зарубежных аналогов, в том числе китайских. Однако по набору опций «Москвичи» ни в чем не уступят конкурентам. Уточняется, что продажи начнутся с бензиновых моделей, а затем начнут продавать электрокары.

Напомним, что «Москвич» оборудован 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 210 Нм, который может работать как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Чечне стартует производство легкого военного автомобиля. Машины будут производиться на заводе «Чеченавто».