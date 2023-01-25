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Автолюбители Краснодара пересядут на «Москвичи» 

Автолюбители Краснодара пересядут на «Москвичи» 
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Первого февраля в Краснодаре стартуют продажи кроссоверов «Москвич» и электрических авто  «Москвич 3е». 

Как сообщает компания, выпускающая авто, стоимость машин будет меньше, чем у зарубежных аналогов, в том числе китайских. Однако по набору опций «Москвичи» ни в чем не уступят конкурентам. Уточняется, что продажи начнутся с бензиновых моделей, а затем начнут продавать электрокары. 
Напомним, что «Москвич» оборудован 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 210 Нм, который может работать как  с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором. 
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Чечне стартует производство легкого военного автомобиля. Машины будут производиться на заводе «Чеченавто».

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