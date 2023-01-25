Нефть и газ России вернутся в 2021 год

25 янв. 16:00

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Падения экспорта углеводородов в этом году России не избежать

Санкции, вводившиеся Западом против нефтегазового сектора России в течение прошлого года, в полной мере проявят себя только в этом году, и российский экспорт ждет значительное падение как в объемах поставок, так и в выплатах в бюджет. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, говоря об углеводородных прогнозах на 2023 год.

"Позитивную динамику прошлого года в текущем году почти наверняка не удастся сохранить. Единственный шанс удержать хотя бы тот же объем денежных поступлений в государственный бюджет возникает только в случае, если цены на нефть вырастут кратно. Поставки газа за рубеж в этом году будут рекордно низкими, и прежде всего на статистику 2023 года негативное влияние будет оказывать обрыв газовых связей во всех смыслах этого слова с Европейским Союзом", - прежде всего сказал он.

"Сейчас на территории России заперто порядка 100 млрд кубометров газа – тот объем, который мы могли бы поставлять в ЕС, но не можем из-за массы обстоятельств, связанных с санкционным противостоянием. Здесь и террористический акт на "Северных потоках", и обмен санкциями между Евросоюзом и Россией, заблокировавший использование газопровода "Ямал-Европа", и запрет Киева на использование той части газотранспортной системы Украины, которая проходит через газораспределительную станцию "Сохрановка". В сумме это дает те самые 100 млрд кубометров в год, и как раз на этот объем и сократится экспорт российского газа в текущем году", - предупредил Александр Фролов.

По трубопроводным поставкам газа позитивная динамика будет только в восточном направлении. "Связано это с плановым ростом газового экспорта в Китай. Увеличивается прокачка, вводятся новые добычные мощности у нас и газотранспортные мощности в Китае. Все эти процессы синхронизированы, чтобы года через два увеличить поставку газа в Китай до 38 млрд кубометров в год по трубопроводу "Сила Сибири". Сейчас начал реализовываться еще один проект: дальневосточный маршрут поставок, по которому предполагается экспортировать 10 млрд кубометров газа в год, но он еще на начальной стадии. Есть еще проект "Сила Сибири-2", но по нему пока не подписан контракт. После того, как контракт будет подписан, можно будет приступить к строительству газопроводов и перенаправить 50 млрд кубометров газа в год с западного направления на восточное", - сообщил экономист.

"При этом в текущем году мы можем ожидать роста поставок газа в Китай только до 25 млрд. кубометров. Это больше, чем за все предыдущие годы, но понятно, не компенсирует падение европейского направления. Частично выпадающие доходы на нефтегазовом направлении государство парирует ростом налогов. Есть дополнительная налоговая добавка к экспортной пошлине – 50 млрд рублей в месяц, которые должен выплачивать "Газпром". Есть увеличение налога на добычу полезных ископаемых на газ, что также повысит выплаты в бюджет. В итоге, если не произойдет каких-то резких, благоприятных для нас изменений в политическом плане и в плане цен на мировом рынке, нефтегазовые доходы нашего федерального бюджета приблизятся к отметке в 9 трлн рублей – на уровне 2021 года", - отметил Александр Фролов.



"Количественно за этим будет скрываться резкое снижение многих ключевых показателей, как объемов добычи газа, так и объемов его экспорта. Если же говорить про нефть, то скорее надо говорить о рисках сокращения добычи и сокращения экспорта в виду возросшей роли альтернативных путей доставок, задействуемых сейчас для перенаправления нашей нефти на иные рынки после введения эмбарго 5 декабря 2022 года на нефть. Эта ситуация обострится 5 февраля 2023 года, когда вступит в силу эмбарго на нефтепродукты из РФ в Европе", - заключил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.