Ушел из жизни оператор Леван Пааташвили

25 янв. 15:20

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Сегодня на 97 году жизни скончался легендарный грузинский кинооператор Леван Пааташвили.

Печальную новость распространила сегодня пресс-служба Киноакадемии Грузии

Искусствоведы, оценивая вклад Пааташвили в кинооператорство называют его "великим мастером" и "патриархом".

В некрологе говорится о том, что мастер создал поэтический киномир, отличительными чертами которого стали свет и человечность.

Мастер работал над такими кинолентами, как «Путешествие молодого композитора», «До свидания, мальчики», «Романс о влюбленных».

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Баку 1 февраля пройдет вечер памяти народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.