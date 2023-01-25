Индия надеется на участие Путина в саммите G20

25 янв. 14:44

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает на то, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщил бывший посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, передает РИА …

Индия рассчитывает на участие Владимира Путина в сентябрьском саммите G20 в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает на то, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщил бывший посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, передает РИА Новости.

Индия будет председательствовать в G20 с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября текущего года.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в декабре 2022 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. В частности, в ходе беседы стороны отметили важность продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии G20 и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).