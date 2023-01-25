Инстасамку не пустят в Пятигорск?

25 янв. 14:55

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Концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, который запланирован на 15 марта, может быть отменен в Пятигорске.

Соответствующий призыв в своих соцсетях опубликовал глава города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, он встречался с организаторами мероприятия и порекомендовал отменить концерт исполнительницы. Кроме того, Ворошилов отметил, что продублировал свои соображения в письменном обращении к организаторам концерта.

Далее градоначальник пояснил, что ранее с требованиями отмены концерта к нему обращались представители общественности.

Также Ворошилов раскритиковал псевдоним Затеевой, отметив, что «только ограниченный человек мог взять такой псевдоним».

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Баку 1 февраля пройдет вечер памяти народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.