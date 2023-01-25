Директор дельфинария, погубивший афалин, осужден в Крыму  

25 янв. 14:35

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Директор крымского дельфинария, выпустивший в море неподготовленных афалин, получил штраф в размере 250 тыс рублей. Есть предположение, что часть дельфинов, занесенных в Красную книгу, погибла.

Уточняется, что невнимательный директор дельфинария был привлечен по статьям: "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных" и "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением и грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением".

Его действия рассматривались как представляющие угрозу для жизни и здоровья животных, находившихся в неволе много лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в ноябре на пляже под Севастополем был найден мертвый дельфин. Согласно комментарию губернатору курорта Михаилу Развожаеву, этот дельфин мог оказаться одним из выпущенных на волю афалин.