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Страны ЕС запросили деньги на импорт газа из Азербайджана

Андрей Петров, специально для «Вестника Кавказа»
Страны ЕС запросили деньги на импорт газа из Азербайджана
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Еврокомиссия получила запрос от четырех стран ЕС о финансировании строительства газовых мощностей для увеличения импорта газа из Азербайджана. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, не имеющих достаточно средств для развития собственных газотранспортных систем.

Об этом стало известно во время пресс-конференции венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, в которой также участвовал глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров. "Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов", - пояснил министр.

Сийярто подчеркнул, что именно рост количества интерконнекторов на трубопроводной системе европейского континента создаст условия для планового подъема газовых поставок из Азербайджана в Евросоюз. Также министр высоко оценил газовую стратегию Баку, согласно которой к 2027 году объем газового экспорта на европейские рынки вырастет на 100%.

Напомним, что еще в прошлом году Азербайджан существенно нарастил объем поставок природного газа в Евросоюз. Так, в Италию он экспортировал за 2022 год 10 млрд кубометров газа, или на 50% больше, чем в 2021 году.

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Азербайджан не будет участвовать в финансировании европейских интерконнекторов. "Азербайджан является акционером трубопровода TAP. Во время строительства этого трубопровода азербайджанская сторона инвестировала в проект очень большой капитал – такой, какой никогда ни в Европе, ни в других частях планеты не вкладывался в инфраструктур за столь короткий промежуток времени. Напомню, что $15 млрд были вложены в TAP Азербайджаном всего за 5 лет в 2015-2020 годах. Сейчас, если учесть предыдущие заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, республика не будет далее инвестировать в европейскую газовую инфраструктуру", - сказал он.

При этом Азербайджан будет готов нарастить экспорт газа в нужном объеме, когда Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия усовершенствуют свою газотранспортную систему. "Разумеется, это произойдет не в 2023 году. Мы рассчитываем, что европейские партнеры будут действовать в рамках обговоренных сроков, чтобы не повторилась ситуация 2018-2020 годов. Напомню, Азербайджан в середине 2018 года начал поставки газа в Европу в рамках "Шахдениз-2", однако европейцы завершили свои процедуры подготовки инфраструктуры к эксплуатацию только 15 ноября 2020 года. Опоздали больше, чем на два года. Азербайджан не хотел бы попасть в такую ситуацию еще раз, тем более в условиях разработки новых месторождений, как "Апшерон-2", откуда газ необходимо качать и поставлять по плану", - подчеркнул Ильхам Шабан.

"Простой пример: если Болгария захочет получать газ с "Апшерона-2", сейчас она не сможет этого сделать. Из "Южного газового коридора" на болгарский рынок газ попадает по интерконнектору Греция-Болгария. Его заявленная мощность 3 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров газа в год, но по этому интерконнектору Болгария в состоянии принимать меньше 2 млрд кубометров газа в год. Если они хотят больше азербайджанского газа, то должны в срок нарастить свои мощности. Азербайджан всегда торопит партнеров со строительством, чтобы они хотя бы полностью определились, сколько хотят потреблять и соответствует ли их инфраструктура этим запросам", - обратил внимание экономист.

"От Молдовы и Австрии есть политические заявления о заинтересованности в импорте газа из Азербайджана, но должны быть и конкретные действия. Что касается заявки четырех стран на финансирование, то тут надо сказать, что в Европейской комиссии бюрократия может довольно долго проводить их заявку, так что даже неясно, успеют ее удовлетворить до конца года или нет. Что касается азербайджанской стороны, то у нас ресурсы есть в соответствии с ранее заключенными документами по развитию энергетического сотрудничества", - заключил Ильхам Шабан.

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