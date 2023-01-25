В Иране сообщили, что визит главы МАГАТЭ пока не прорабатывается

25 янв. 13:54

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Подготовка визита Рафаэля Гросси в Иран на данный момент не стоит на повестке дня

Визит генерального секретаря Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран на данный момент не прорабатывается. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Он также обратил внимание на то, что обвинения, выдвигаемые западными странами в отношении Ирана, являются ложью. По словам Эслами, Запад использует ее в качестве рычага давления на Тегеран.

В то же время глава Организации по атомной энергии отметил, что Иран продолжает взаимодействовать с МАГАТЭ, добавив, что в официальных документах нет никаких признаков отклонений от условий иранской ядерной программы, передает агентство IRNA.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце декабря ряд неназванных европейских дипломатов высокого ранга заявили о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии в Иран в январе 2023 года.