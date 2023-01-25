В Турции не собираются покидать НАТО

25 янв. 13:23

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В Турции не обсуждают возможность выхода из состава НАТО. Об этом сообщили в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Пресс-секретарь ПСР Омер Челик отметил, что неразумно говорить о том, что Турцию нужно исключить из Североатлантического альянса.

Челик напомнил, что Турция является одной из основательниц НАТО, поэтому никто не имеет права делать подобные высказывания, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе партия "Родина" объявила о старте общенациональной кампании "Выйдем из НАТО" и призвала турецкому руководство Турции покинуть НАТО. Это уже не первая подобная инициатива. Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в прошлом году аналогичную масштабную кампанию по выходу страны из НАТО развернула партия Vatan.