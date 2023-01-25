Турция поставит в Россию масла для Mercedes, BWV и Toyota

25 янв. 12:50

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Турция начнет поставлять в Россию масла для иномарок

В 2023 году в российских магазинах появится моторное масло под турецким брендом Rinnol. Реализацией масел займется компания "Лубримекс", которая ранее занималась дистрибуцией французских Total и Elf.

Пробная партия будет состоять из 25 тонн смазывающей продукции, которая предназначена для легковых автомобилей, грузовиков и сельскохозяйственной техники.

Масла, изготовленные по испанской технологии, прошли российские испытания под контролем международной лаборатории SGS в Санкт-Петербурге. Их можно будет использовать для автомобилей Mercedes-Benz, Volvo, BMW Group, General Motors, Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai, Kia, DAF, Daimler и PSA Peugeot.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в 2022 году французская TotalEnergies приняла решение о постепенной приостановке деятельности в России.