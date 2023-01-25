В Казахстане будут строже наказывать лжетеррористов

25 янв. 13:00

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Телефонным террористам может грозить до семи лет тюрьмы

Генпрокуратура Казахстана прорабатывает возможность ужесточить наказание за лжетерроризм. Предлагается сделать максимальной мерой наказания за данное уголовное преступление - семь лет лишения свободы.

В пресс-службе ведомства сообщили, что за прошлый год в Казахстане было возбуждено 181 дело по ложным сообщениям о терактах, установлено и осуждено 25 граждан. Согласно текущему законодательству, нарушителям грозит штраф, либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ужесточить наказание решили для того, чтобы снизить число подобных правонарушений. Каждое сообщение о бомбе проверяется, что требует больших ресурсов и наносит ущерб. "На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий», - перечислили в Генпрокуратуре.

Для борьбы с лжетерроризмом за пределами республики, Казахстан планирует присоединиться к конвенции "О компьютерных преступлениях".

В Казахстане решили ужесточить не только наказание за ложные сообщения о минированиях, но и за нецензурную брань в публичных местах. Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», штрафы за мат в общественных местах в Казахстане вырастут в четыре раза.