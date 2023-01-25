Ташкент и Абу-Даби соединил прямой рейс WizzAir

25 янв. 12:32

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Венгерский лоукостер начал летать в Ташкент

В среду утром в аэропорту столицы Узбекистана впервые приземлился самолет авиакомпании WizzAir. Борт прибыл из Абу-Даби.

Самолеты по новому маршруту будут летать регулярно, три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Приобрести билет в одну сторону можно от $45.

Как писал ранее «Вестник Кавказа», в декабре WizzAir запустил полетную программу между Абу-Даби и Самаркандом, с 12 января число полетов по данному маршруту увеличили до трех в неделю.