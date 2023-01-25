На трассе в Минводах произошло ДТП с участием такси

25 янв. 11:58

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Утром 25 января водитель Datsun въехал в тросовое ограждение на трассе "Кавказ"

Сегодня утром на 324 километре федеральной трассы "Кавказ" такси въехало в троссовое ограждение. Об этом сообщили 25 января в службе спасения-112 Минеральных Вод Ставропольского края.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Datsun не справился с управлением, после чего столкнулся с ограждением и выехал на обочину.

В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники службы спасения.