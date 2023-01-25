Коронавирус в России пошел в рост

25 янв. 11:57

2010 просмотров

За сутки в стране подтвердили свыше 6,4 тыс случаев коронавируса

За прошедшие сутки коронавирус в РФ диагностирован у 6 442 граждан. Накануне сообщалось о 4 702 заболевших.

Больше всего новых инфицированных в Москве - 2 424, в Санкт-Петербурге - 713, в Подмосковье - 189. В Краснодарском крае - 69, в Ставропольском крае - 68, в Крыму - 23, в Дагестане - 19, в Кабардино-Балкарии - 3, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 2.

Всего в России с начала пандемии выявлено 21 910 020 случаев коронавируса.

Госпитализированы за минувшие сутки 899 человек. Выздоровели за сутки 5 542 человека, с начала пандемии - 21 321 174.

Умерло за сутки 44 человека, за все время - 394 821.

Как сообщал ранее «Вестник Кавказа», прививка от пневмококка снижает риск развития осложнений после коронавируса и гриппа.