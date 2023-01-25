Бывший ректор Тбилисского государственного университета стал послом в Армении

25 янв. 11:37

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Георгий Шарвашидзе возглавил посольство Грузии в Ереване

Новым послом Грузии в Армении стал бывший ректор Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Иванэ Джавахишвили Георгий Шарвашидзе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Сегодня новый посол провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В ходе беседы глава правительства поздравил Шарвашидзе с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Георгий Шарвашидзе занимал должность ректора Тбилисского государственного университета с 2016 по 2022 год.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 12 января 2022 года Грузия и Армения договорились об отмене паспортного режима. Теперь гражданам обеих стран не нужно будет предъявлять загранпаспорт, пересекать границу они смогут внутренним документам.