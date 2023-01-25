Япония будет искать пути к диалогу с Россией

25 янв. 10:59

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Япония обещает найти путь к диалогу с Россией

Япония в сотрудничестве с партнерами по G7 ("Большая семерка") будет стремиться найти путь к диалогу с Россией. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

При этом он подчеркнул, что Токио продолжит вводить жесткие санкции в отношении Москвы в сотрудничестве с международным сообществом.

Он также отметил усилия канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона по поддержанию контактов с Россией путем телефонных разговоров с главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерениях придерживаться курса, направленного на подписание мирного договора с Россией.