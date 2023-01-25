Россия продолжит декарбонизацию

25 янв. 10:20

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В Минэкономразвития рассказали об актуальности перехода к низкоуглеродной экономике

Курс России на декарбонизацию по-прежнему актуален, также, как и ключевые приоритеты по климатическому блоку, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Экспертного совета по устойчивому развитию.

На Совете глава Минэкономразвития и представители российского бизнеса обсудили планы по устойчивой и низкоуглеродной повестке на 2023 год. Особое внимание было уделено итогам прошедшей в Египте 27-й сессии Конференции сторон РКИК ООН, а также планам на будущую сессию конференции.

"Глобальный тренд на низкоуглеродную экономику сохраняется", - констатировал Решетников. Россия переориентировалась с западных на восточные рынки, но остается верна курсу на декарбонизацию, отметил он. По словам министра, ключевые партнеры РФ активно следуют климатической повестке, а также повышают требования к бизнесу. Глава Минэкономразвития уверен, в настоящее время как никогда актуально развитие отечественных "зеленых" технологий.

Остаются актуальными все ключевые приоритеты РФ по климатическому блоку. В стране за два года, поделился Решетников, добились определенных успехов в этой сфере: приняты стратегические документы, утверждено базовое законодательство, выстроена инфраструктура для реализации проектов по климату, создан реестр углеродных единиц и организации, занимающиеся подтверждением качества проектов.

Российский бизнес также движется в "зеленом" направлении, в стране организованы два климатических проекта, стартовало производство углеродных единиц.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, декарбонизация является требованием времени, без претворения в жизнь которого Россию ждет постепенное выдавливание с мирового рынка.



"Это вопрос не прямой экономической выгоды, а адаптации к глобальным изменениям. Хотим мы или не хотим, эти изменения произойдут, и если мы к ним будем не готовы, то многое потеряем. Занимаясь декарбонизацией здесь и сейчас, Россия защищается от убытков в будущем, от утраты экспортных рынков и своих позиций в международной торговле", - прежде всего сказал он.



"Кроме того, Россия – одна из стран, в наибольшей степени потенциально страдающих от глобального потепления, особенно если речь идет о наших северных регионах – там очень много рисков связано с изменениями в вечной мерзлоте. Это касается и Ямала, и Таймыра, и других регионов, где находятся достаточно крупные промышленные производства – везде есть риски для промышленной и транспортной инфраструктуры из-за потепления. То есть Россия напрямую заинтересована в декарбонизации для обеспечения безопасности экономики и населения", - подчеркнул Алексей Белогорьев.



"Да, с одной стороны, декарбонизация – это огромные траты, но все же неправильно говорить о ней только в отрицательном ключе. Ведь с другой стороны, это огромные возможности. Нам здесь нужно найти какую-то свою технологическую нишу, где мы сможем не только перестроить промышленность, но и стать крупным производителем станков и оборудования для низкоуглеродной экономики. Это может быть энергетика, и тут большой задел у атомной энергии. Есть перспективы и у возобновляемой энергетики, и у металлургии, где российские компании имеют достаточно сильные позиции", - сообщил экономист.



"Стратегия углеродного развития России рассчитана до 2050 года, есть рамочный закон, в общих чертах описывающий подходы к декарбонизации, принятые два года назад в преддверии климатической конференции в Глазго. Таким образом, уже выстроена стратегическая и законодательная основа, на которую можно опираться. Конечно, эти документы носят очень общий характер и требуют конкретизации. Дело в том, что глобальных правил, как нужно декарбонизировать экономику, не существует – каждая страна принимает решение самостоятельно, исходя из своей структуры экономики, особенностей энергетики, климатических условий и, что не менее важно, инвестиционных возможностей", - обратил внимание Алексей Белогорьев.



"В этой связи общий подход России в последние годы состоял в том, что мы не участвуем в финансировании декарбонизации других стран, но и сами не просим о помощи в этой сфере. В силу текущих условий в ближайшие годы ни на какую помощь рассчитывать и не приходится, поэтому Россия может опираться только на собственные инвестиционные ресурсы и либо на собственные технологии, которых не так много, либо на технологии дружественных стран, прежде всего Китая, являющегося технологическим лидером в части зеленой энергетики наряду с Европой", - заключил эксперт.