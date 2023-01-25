Алексей Наумов: миссия ЕС в Армении создаст проблемы России 

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Брюссель и Ереван вместе затормозят армяно-азербайджанское урегулирование

Двухлетняя миссия наблюдателей ЕС в Армении принесет региону только вред, ударив и по интересам России, и по интересам Азербайджана – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов, комментируя решения министериала 27 стран Евросоюза о создании на армянской территории долгосрочной миссии.



Прежде всего он пояснил, в чем состоит цель Евросоюза. "ЕС стремится продолжить цепляться за свою роль в армяно-азербайджанском урегулировании – при том, что он во многом дискредитировал себя и провалом попытки убедить Армению заключить мирное соглашение до конца 2022 года, и откровенными антиазербайджанскими заявлениями Европейской комиссии, и значительной проармянской ролью Франции, которая играет одну из первых скрипок в ЕС. Брюсселю важно показать, что он все еще оказывает влияние на ситуацию и мониторит ее. Понятно, что практических результатов у миссии не будет, 100 наблюдателей недостаточно для выполнения официально озвученных задач. Так что для ЕС это скорее форма самоуспокоения, чтобы считать, что он сохранил присутствие и влияние на земле", - сказал Алексей Наумов.



Армения использует миссию ЕС как инструмент торможения послевоенных процессов. "Для Армении это такой укол обезболивающего, который, как считается в Ереване, должен дать ей возможность отложить вопрос выполнения положений Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года и вопрос заключения мирного договора. Мирный договор должен будет отразить реалии на земле, а они армянской стороне совсем не нравятся. При этом мы видим, что Азербайджан не собирается мириться с такой практикой торможения. В начале года президент Ильхам Алиев говорил, что Баку, несмотря на боль, готов обсуждать мирное соглашение с Ереваном, но его предложения не будут находиться на переговорном столе бесконечно. Азербайджан не позволит водить себя за нос, чтобы не повторилась ситуацию 1994-2020 годов. Поэтому тут речь идет скорее об иллюзиях властей Армении, ведь европейские наблюдатели не изменят ситуацию на земле. У ЕС нет ни реальных сил, ни репутации, ни легитимности в глазах Азербайджана, чтобы вносить какой-то вклад в обстановку", - обратил внимание политолог.



Эксперт РСМД подчеркнул, что Россия тоже не будет долго терпеть подобные выходки Армении, пытающейся разорвать российско-армянские связи. "Армения сейчас находится в поиске любого посредника, который готов хоть как-то отстаивать армянскую точку зрения. Сейчас она нашла его в Евросоюзе. И это при том, что объективно у Армении нет других союзников, кроме России, у нее попросту нет никого другого, и она геополитически обречена на сотрудничество именно с Россией. Третирование российской стороны Ереваном с обвинениями в бездействии не может продолжаться бесконечно. Армения как будто ждет, что Россия будет вместо нее выполнять Трехстороннее заявление и идти на уступки – но такой саботаж со стороны Еревана скорее убедит власти в Москве пересмотреть режим благоприятствования, который оказывается Армении в рамках союзнических отношений. С Азербайджаном отношения также находятся в высшей союзнической точке, и он, в отличие от Армении, ведет себя конструктивно", - сообщил Алексей Наумов.



"Реакция России на двухлетнюю миссию ЕС в Армении будет четкой, но сдержанной. Для Москвы это политически неприятное событие. Понятно, из-за чего Армения так поступает – из-за безысходности. У Еревана нет других способов отложить исполнение своих обязательств. Россия и Азербайджан требуют выполнить положения Трехстороннего заявления, а Армения ищет любые возможности этого не делать и затянуть ситуацию. При этом реальная попытка как-то отказаться от России в данный исторический момент видится в принципе бесперспективной", - добавил политолог.



"Важно понимать, что все эти политические шаги и символические жесты проходят на фоне принципиальной неспособности Армении оказывать военное сопротивление в случае новых боестолкновений с Азербайджаном. Сотня европейских наблюдателей тут ничего не меняет. Можно приглашать посредников и миссионеров, рассчитывать на какие-то успокоительные или приятные слова, которые прозвучат из той или иной столицы. Но Армения по-прежнему находится в положении проигравшей стороны в Карабахской войне. Она вынуждена идти на исполнение Трехстороннего заявления. Поэтому в долгосрочной перспективе миссия ЕС принесет один лишь вред, ведь из-за нее Армения продолжит игнорировать свои обязательства, а риторика Никола Пашиняна станет еще более провокационной, он почувствует ветер в крыльях. То есть для армяно-азербайджанского урегулирования возникнет еще одна проблема. Умиротворению ситуации миссия ЕС не поспособствует", - заключил Алексей Наумов.