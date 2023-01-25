РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан на четыре месяца хочет запретить вывоз топлива

Казахстан на четыре месяца хочет запретить вывоз топлива
2790 просмотров

Запрет коснется вывоза бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

Минэнерго Казахстана подготовило приказ, который запретит на четыре месяца вывоз с территории республики бензина и дизеля всеми видами транспорта. Исключение делается для смазочных масел. Вывезти можно будет только топливо, залитое в бензобак автомобиля.

Публичное обсуждение документа продлится до 31 января.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», мажилис Казахстана предложил правительству сократить экспорт сырой нефти и увеличить ее переработку.

Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version