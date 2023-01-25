Казахстан на четыре месяца хочет запретить вывоз топлива

25 янв. 9:33

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Запрет коснется вывоза бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

Минэнерго Казахстана подготовило приказ, который запретит на четыре месяца вывоз с территории республики бензина и дизеля всеми видами транспорта. Исключение делается для смазочных масел. Вывезти можно будет только топливо, залитое в бензобак автомобиля.

Публичное обсуждение документа продлится до 31 января.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», мажилис Казахстана предложил правительству сократить экспорт сырой нефти и увеличить ее переработку.