На Ставрополье будет сформирован логистический хаб

Власти Ставрополья сформируют в крае торгово-логистический хаб
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров стал участником торжественной церемонии закладки символического камня на будущем месте строительства первой очереди логистического комплекса Ozon в Невинномысске.
По словам регионального лидера, в регионе будет создано более 1000 новых рабочих мест.
Далее Владимиров отметил, что первый этап строительства объекта будет реализован в 2024 году, второй – в 2025 году.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что туристы будут платить курортный сбор на территории всего Ставрополья