На Ставрополье будет сформирован логистический хаб

25 янв. 9:16

2395 просмотров

Власти Ставрополья сформируют в крае торгово-логистический хаб

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров стал участником торжественной церемонии закладки символического камня на будущем месте строительства первой очереди логистического комплекса Ozon в Невинномысске.

По словам регионального лидера, в регионе будет создано более 1000 новых рабочих мест.

Далее Владимиров отметил, что первый этап строительства объекта будет реализован в 2024 году, второй – в 2025 году.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что туристы будут платить курортный сбор на территории всего Ставрополья