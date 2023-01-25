В ДТП на Кубани пострадал ребенок

Грузовик врезался в стоящий легковой автомобиль
В Динском районе Краснодарского края на трассе М-4 «Дон» накануне произошло столкновение грузового Volvo, который перевозил сельскохозяйственную технику и стоящей на обочине KIA Rio. По предварительным данным, водитель грузовика допустил заднее столкновение с легковушкой. В ДТП пострадали водитель и 6-летняя пассажирка KIA.
У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Напомним, в выходные в Славянске-на-Кубани столкнулись автобус и легковой автомобиль, пострадали 10 человек.