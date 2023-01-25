В ДТП на Кубани пострадал ребенок

25 янв. 8:53

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Грузовик врезался в стоящий легковой автомобиль

В Динском районе Краснодарского края на трассе М-4 «Дон» накануне произошло столкновение грузового Volvo, который перевозил сельскохозяйственную технику и стоящей на обочине KIA Rio. По предварительным данным, водитель грузовика допустил заднее столкновение с легковушкой. В ДТП пострадали водитель и 6-летняя пассажирка KIA.

У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Напомним, в выходные в Славянске-на-Кубани столкнулись автобус и легковой автомобиль, пострадали 10 человек.