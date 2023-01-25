В России станет больше бюджетных мест на обучение приоритетным специальностям

25 янв. 8:44

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Общее число бюджетных мест останется прежним

Министерство образования и науки планирует выбрать приоритетные направления и специальности и в будущем учебном году увеличить по ним количество бюджетных мест. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, речь идет о перераспределении бюджетных мест с учетом необходимости концентрации на отдельных точках роста экономики, а также для возможности гибко удовлетворять запрос на кадры.

Список приоритетных направлений будет составлен до 20 февраля.

Напомним, опрос показал, что российские студенты оценивают свое образование на 3,6 балла.