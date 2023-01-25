Uzbekistan Airways отказывается от Boeing в пользу Airbus

25 янв. 8:11

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Перевозчик продает американские лайнеры и закупает французские

АО Uzbekistan Airways открывает продажу принадлежащих ей самолетов Boeing в рамках программы приватизации, реализовать из поможет британская компания-консультант ACC Aviation.

Речь идет о двух Boeing 757 (UK 75701) 1999 года выпуска и двух Boeing 767 (UK 67007) и (UK 67008), 2003 и 2004 года соответственно.

В дальнейшем Uzbekistan Airways объявит процессы продаж по оставшимся самолетам.

При этом авиакомпания приобретает 12 французских лайнеров Airbus. Узбекистан купит 8 самолетов A320neo, на сегодняшний день это самые популярные самолеты в мире, а также 4 самолета A321neo. Сумма сделки составляет 694,3 млн евро.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", новая частная узбекская авиакомпания Centrum Air недавно получила первые самолеты, это Airbus A320-232.