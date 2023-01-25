В Турции сообщили о скором выходе из НАТО

25 янв. 7:54

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Страна может отвернуться от Запада в сторону России

Через полгода Турция выйдет из НАТО, считает заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак, пишет газета Aydınlık.

"События вынуждают нас предпринимать эти действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, он пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев», - заявил политик.

По словам Санчака, после сожжения Корана в Швеции, выход Турции из НАТО «стал срочным и обязательным». Он отметил, что согласно опросам, большинство (80%) граждан Турции считают, что США ведет против страны враждебную и разрушительную политику. При этом растет процент граждан, симпатизирующих России. «Народ видел приближающиеся угрозы и шел впереди правительств", - отметил он.

Ранее в эксклюзивном материале «Вестника Кавказа» были собраны различные случаи сожжения Корана на Западе за последние годы.