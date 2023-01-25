В Нацбанке Грузии задумались об увеличении сроков потребкредитов

25 янв. 7:28

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В настоящее время потребительские кредиты выдаются максимум на три года

Срок потребкредитов в Грузии был сокращен на год - с четырех до трех - в августе 2022 года. Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе сообщил, что по истечении срока данного решения, будет проведен анализ, сохранить ли максимальный срок на потребительские кредиты таким или сделать прежним.

Срок кредитов был сокращен для снижения давления на инфляцию, связанного с избыточным ростом потребительских кредитов.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Грузии в прошлом году выросло число бедных.