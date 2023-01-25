В Караганде раскрыли дело о пропавшей тонне конфет

25 янв. 7:10

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Казахстанец в поисках «сладкой жизни» присвоил тонну конфет

Правоохранители в Караганде нашли мошенника, который лишил местного предприниматель 1 т конфет.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что приобрел тонну конфет 1 млн тенге, однако товар таки не был доставлен. Выяснилось, что перевозку на себя взял 22-летний мошенник из Костаная - он забрал конфеты у поставщика, но не доставил адресату. Вместо этого он решил перепродать сладкий груз.

Предпринимателю вернули 800 кг конфет, остальное злоумышленник успел реализовать.

Начато досудебное расследование по статье «Мошенничество».

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о двух молодых мошенниках в Казахстане, они устроили лжерозыгрыш в Алматинской области.