Китай стал главным поставщиком в Россию легковых автомобилей

25 янв. 6:56

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По итогам 2022 года первое место по импорту новых легковушек в Россию занимает Китай

В Федеральной таможенной службе рассказали, что за прошлый год в РФ из Китая поступило свыше 117 тыс новых машин, это на 40% больше, чем в 2021 году. Таким образом, Китай стал лидером по импорту легковых автомобилей в Россию.

Отметим, что по данным "Автостата", продажи новых автомобилей в России в 2022 году снизились на 59%, треть купленных россиянами машин - отечественные, почти 20% - корейские, 19% - китайские.

По итогам 2022 года рекордным стал импорт грузовых авто из Китая в Россию - ввезено почти 31 тыс транспортных средств, в 4 раза больше, чем годом ранее. Поставки китайских автобусов и микроавтобусов в РФ выросли на 68%, автомобилей специального назначения - втрое, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 2022 году товарооборот России с Китаем достиг рекордного уровня.