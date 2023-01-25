Опрос: обучением в России удовлетворены 26% студентов

25 янв. 6:20

Российские студенты поставили своему образованию тройку

Опрос HeadHunter показал, что лишь четверть российских студентов полностью удовлетворены качеством получаемого образования, передает РИА Новости.

"Учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти», - сообщают аналитики.

Полностью удовлетворены обучением 26% студентов, совершенного недовольны - 6%. Самую низкую оценку поставили своему образованию студенты из Подмосковья - 3,3 балла.

Также студенты рассказали, как выбирали, чему пойти учиться: 72% пошли на интересующие их специальности, 51% делал выбор, исходя из своих способностей, 43% искали наиболее востребованное направление.

Исследование HeadHunter было проведено с 9 по 20 января, участниками стали свыше 2,5 тыс человек. Опрос проводился в преддверии Дня студента.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в SuperJob выяснили, представители каких профессий в России чаще всего довольны своей зарплатой.