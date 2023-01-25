"Карабах" усилился албанским полузащитником

25 янв. 4:50

Хавбек сборной Албании присоединился к "Карабаху"

Полузащитник сборной Албании по футболу Редон Джиджу стал игроком "Карабаха". Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского клуба.

Стороны подписали контракт сроком на 3,5 года. Джиджу будет выступать за агдамцев под 99-м номером.

Предыдущим клубом полузащитника была албанская "Тирана". В текущем сезоне он провел за команду 5 матчей в чемпионате, отметившись в них 3 забитыми мячами.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что "Карабах" планирует арендовать своего бывшего полузащитника Патрика Андраде, выступащего в настоящее время за сербский "Партизан".