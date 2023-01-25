В Грузии опровергли переговоры по запуску морских пассажирских перевозок с Россией

25 янв. 23:55

930 просмотров

Россия не обращалась к Грузии по вопросу начала морских пассажирских перевозок из Сочи, сообщил регулятор.

У Грузии на данный момент нет морского пассажирского сообщения с портами России. Об этом заявили в агентстве морского транспорта Грузии.

Таким образом, там опровергли информацию о переговорах по поводу морского пассажирского сообщения с Россией.

В агентстве акцентировали внимание на том, что российская сторона не обращалась к грузинской стороне по данному вопросу. "Соответственно, мы не знаем, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи", - сказано в заявлении.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что гендиректор АО "Морпорт Сочи" Юрий Владимиров заявил о переговорах по запуску пассажирских перевозок в Грузию по Черному морю.