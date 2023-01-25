Единая энергосеть свяжет Центральную и Южную Азию к 2026 году

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Таджикистан завершил строительные работы в рамках энергетического проекта CASA-1000

Уникальная для азиатского региона программа, объединившая четыре страны - Таджикистан, Киргизию, Пакистан и Афганистан, - как ожидается, будет завершена к 2026 году. Что такое проект CASA-1000 и в чем его важность для интеграции Центральной и Южной Азии?

Одна из самых серьезных проблем в Южной Азии - нехватка энергоресурсов. Растущее население, стареющая инфраструктура и развитие промышленных предприятий приводят к серьезным перебоям в поставках электроэнергии, а правительства вынуждены прибегать к нормированию. В государствах Центральной Азии, страдающей от аналогичных проблем, огромные запасы гидроэнергетических ресурсов. CASA-1000 (Central Asia - South Asia Transmission Interconnection Project) был впервые предложен в 2008 году.

В рамках проекта предусматривается строительство объектов электрогенерации на основе возобновляемых источников в Таджикистане и Киргизии, а также линий электропередач на территории Афганистана и Пакистана

За счет создания общей энергетической инфраструктуры два центральноазиатских государства смогут передавать излишки электроэнергии, вырабатываемой в теплый период (с мая по сентябрь) двум южноазиатским соседям. Ожидается, что из 1300 МВт вырабатываемой электроэнергии Афганистан будет получать 300 МВт, а Пакистан - 1000 МВт. Протяженность общей системы передачи электроэнергии составит почти 1400 км, стоимость реализации проекта - около $1,2 млрд.

Поддержку сторонам проекта оказывают международные финансовые институты, в частности Всемирный банк, Исламский банк развития, а также Европейский банк реконструкции и развития. Работы по строительству необходимой инфраструктуры ведутся с участием индийских и турецких компаний, а оборудование поставляется из таких стран как Швеция, Россия, Китай, Индия и Турция. Изначально планировалось, что первые поставки электроэнергии Пакистан получит уже в 2018 году, однако реализация проекта задерживается, как ввиду проблем с финансированием, так и в связи с геополитическими изменениями в регионе.

Важность CASA-1000 для четырех государств Центральной и Южной Азии сложно переоценить. По словам директора Всемирного банка по интеграции и взаимодействию в Южной Азии Сесиль Фруман, энергетическая интеграция позволит региону сэкономить до $9 млрд, а развитие энергетического рынка приведет к созданию более 50 млн рабочих мест к 2030 году. Дополнительная электроэнергия, которая будет поставляться в Пакистан и Афганистан в рамках проекта CASA-1000 позволит обеспечить важнейшим ресурсом часть из 215 млн человек, которые в настоящее время не имеют доступ к электроэнергии.

Также стоит отметить, что CASA-1000 - ”зеленый” энергетический проект, который полностью соответствует глобальному стремлению к снижению использования ископаемого топлива и стабилизации окружающей среды.

Для Пакистана, переживающего серьезнейший энергетический кризис, осуществление CASA-1000 - один из приоритетов внутренней политики. В сентябре на саммите ШОС в Самарканде премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заверил президента Таджикистана Эмомали Рахмона в том, что его страна завершит свою часть проекта в установленные сроки (в октябре Всемирный банк перенес дату завершения проекта с 31 марта 2023 года на 31 декабря 2025 года). В настоящее время инфраструктура CASA-1000 в Пакистане завершена на 60%.

В Афганистане, в свою очередь, реализация проекта, по разным оценкам, остается на уровне в 20-40%. В октябре 2021 года появилась информация о том, что работы по CASA-1000 были приостановлены в связи с политическими изменениями в стране. Кроме того, международные организации, которые занимались финансированием проекта в Афганистане, прекратили свое участие. Тем не менее в конце ноябре 2022 года во время встречи исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки с министром иностранных дел Пакистана Хиной Раббани Кхар стороны договорились возобновить работу по CASA-1000. Вполне возможно, что Пакистан предоставит Афганистану часть средств, необходимых для строительства энергетической инфраструктуры в рамках проекта.

В Киргизии на конец 2022 года проект CASA-1000 был реализован на 55%, при этом начат он был в феврале 2021 года. Благодаря созданию общей системы передачи электроэнергии страна будет получать до $ 100 млн ежегодно за счет экспорта. Кроме того, энергетическая инфраструктура самой Киргизии будет значительно обновлена. Таджикистан, в свою очередь, рассчитывает на ежегодный доход в размере $ 150 млн. Доступ к рынкам Южной Азии позволит как Киргизии, так и Таджикистану стать одними из ведущих поставщиков чистой электроэнергии в регионе.

CASA-1000 - одна из нескольких важнейших инфраструктурных программ, которые на данный момент реализуются на территории Центральной и Южной Азии

Как и любой трансграничный проект, CASA-1000 сопряжен с рядом сложностей, в частности, в сфере безопасности, тем не менее, исходя из международного опыта, можно предположить, что его экономическая и социальная целесообразность позволит разрешить существующие проблемы.