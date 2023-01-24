ФИФА и МОК подключатся к вопросу о возвращении России в европейские соревнования

24 янв. 23:46

Представители ФИФА и МОК посетят встречу РФС и УЕФА, посвященную возвращению российских команд в европейские турниры.

Высокопоставленные сотрудники Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА) будут участвовать в процессе возвращения российских команд в европейские соревнования. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Во вторник, 24 января, представители Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели встречу, посвященную данному вопросу.

По данным издания, в следующей встрече, которая состоится в феврале 2023 года, примут участие представители МОК и ФИФА.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах сезона 2022/2023.