Леонид Зорин - бакинец, создавший "Покровские ворота"

Уроженец Баку, драматург Леонид Зорин известен прежде всего как автор пьесы "Покровские ворота"

Леонид Зорин научился писать в четыре года, к восьми он уже был "поэтом со стажем", а в девять – вышла в свет его первая книга. Кто-то показал сборник Максиму Горькому, и вскоре юный поэт вместе с мамой приехал к нему в Горки, где прочитал свою поэму "Человеки". Как вспоминал Зорин, она была наивная, но писатель "растрогался и даже прослезился". После этой встречи в газете "Правда" вышла статья Горького о Леониде под названием "Мальчик", которую перепечатали другие газеты. В родном Баку мальчик стал знаменитостью. В подростковом возрасте Леонид почти профессионально играл в футбол и шахматы, однако "литература в один момент поставила перед фактом: только я, и больше никого".

В 17 лет Зорин стал членом Союза писателей Азербайджана, в 22 года окончил филфак Азербайджанского государственного университета, а еще через год - Литературный институт имени Горького. В юношеские годы писал либретто к оперным постановкам Азербайджанского театра оперы и балета, занимался переводами. В первой половине 1940-х годов Узеир Гаджибеков создал на стихи Низами два романса - "Сенсиз" и "Севгили джанан". Зорин выполнил их переводы на русский язык ("Возлюбленная" и "Без тебя"), которые вошли антологию "Песни и романсы азербайджанских композиторов на газели Низами" 1947 года. Позднее он перевел азербайджанскую народную песню "Ай бери бах" и стал соавтором одного из переводов оперетты Гаджибекова "Аршин мал алан". В 1946-1948 годах Зорин заведовал литературной частью Бакинского русского драматического театра, был корреспондентом газеты "Советское искусство".

Баку своего детства и юности он описывал как город "веселый, шумный, горластый", "с терпким, сильным, затягивающим обаянием", которое "складывалось из вкусных запахов, из музыки улиц, из певучести языка". "Разноязычная речь слышалась повсюду и окрашивала его в необычные краски", - отмечал Зорин. Все это он в 1948 году "увез в багаже воспоминаний" в Москву. Там "поначалу все складывалось фантастически", в жизни молодого драматурга произошел счастливый случай - встреча с бакинским приятелем, который был знаком с режиссером Малого театра Вениамином Цыганковым. Так пьеса "Молодость" оказалась в Малом театре, где и была впервые поставлена 2 мая 1949 года.

Потом новые пьесы Зорина выходили почти ежегодно, но их театральная судьба не всегда складывалась удачно - иногда по цензурным соображениям к показу запрещались уже готовые спектакли. "Лучшие, самые продуктивные мои годы пришлись на цензурный мрак", - сетовал драматург. Проблемы возникли, к примеру, с написанной в 1954 году пьесой "Гости", которую поставил в Театре имени Ермоловой главный режиссер Андрей Лобанов, и с "Римской комедией" 1965 года в постановке Георгия Товстоногова в ленинградском Большом драматическом театре. Это была "гениальная постановка великого режиссера", однако "она, как и "Гости", прошла всего один раз", вспоминал Зорин.

Свою самую популярную пьесу - "Покровские ворота" - он называл сугубо автобиографичной, у всех ее персонажей были реальные прототипы. "Единственный присочиненный персонаж - моя тетка", - отмечал драматург. В этом качестве он вывел старушку, у которой снимал комнату в коммуналке, а место действия перенес с Петровского бульвара к Покровским воротам, все-таки когда сочинялась пьеса, многие прототипы были еще живы.

С Михаилом Козаковым, который в 1974 году поставил пьесу в Театре на Малой Бронной, а в 1982-м снял по ней двухсерийный телефильм, Зорин дружил и считал одним из "редких режиссеров, которые чрезвычайно тонко чувствуют текст". Драматург рассказывал, что обычно не давал режиссерам советов по подбору актеров, но эта картина стала исключением. По словам Зорина, между ним и героем пьесы Костиком Роминым "нет зазора". Выбор актера он одобрил только тогда, когда появился Олег Меньшиков: "Минуты хватило, чтобы понять: он именно тот, о ком мечталось!" Актер "словно излучал праздничный юмор весеннего возраста", одновременно "в нем легко угадывался острый независимый ум", вспоминал драматург. В целом работу Козакова он считал "очень хорошей, образцовой", а актерский ансамбль - "блистательным". По мнению Зорина, у фильма, который "публика любит" и "растащила на цитаты", сложилась "необыкновенно счастливая, редкая судьба".

Еще одна популярная пьеса - "Варшавская мелодия". В ее основе - история любви польской девушки, студентки Московской консерватории Гели и будущего винодела Виктора, которую разрушил указ президиума Верховного Совета СССР 1947 года о запрете браков с иностранцами. Примечательно, что в пьесе возникает родной город автора. Героиня "Варшавской мелодии" стала известной певицей, много гастролирует. "Послезавтра я должна быть в Ленинграде, в понедельник - в Киеве, в среду - в Баку", - говорит Геля. А музыка Шопена в спектакле звучит в исполнении Беллы Давидович, уроженки Баку. Премьера в Театре имени Вахтангова состоялась 30 января 1967 года. В том же году пьесу поставили в Театре имени Ленсовета, а потом она шла во многих театрах Советского Союза и в других странах. "Я видел ее во Франции, Австрии, Канаде", - вспоминал драматург, называя театральную судьбу "Варшавской мелодии" уникальной.

Зорин не только перерабатывал свои пьесы для кино, но и писал оригинальные сценарии, сотрудничал с режиссерами Александром Аловым и Владимиром Наумовым. Кроме того, в 1961 году на "Мосфильме" по его сценарию Эльдар Рязанов поставил научно-фантастическую комедию "Человек ниоткуда" с участием Сергея Юрского, Юрия Яковлева, Людмилы Гурченко, Анатолия Папанова, Евгения Моргунова, Юрия Никулина. Согласно замыслу авторов, она должна была показать советскую действительность глазами "человека со стороны" и в сатирической форме продемонстрировать "отдельные недостатки". Однако у фильма сложилась такая же драматическая судьба, как и у пьес "Гости" и "Римская комедия". Рецензии в газетах были негативными, кроме того, "Человек ниоткуда" подвергся критике на XXII съезде КПСС. После этого комедия попала под запрет, который продлился до 1988 года.

Свое обращение к прозе в конце 1970-х годов Зорин называл естественным. Драматургу необходимо "раствориться в своих героях", писать "лаконично, четко", реплики должны быть короткими, но "большой емкости", а проза позволяет "остановиться, сделать передышку", пояснял он. Многим нравится авторская, исповедальная проза, "и сам я к ней иногда склонен", признавался писатель. В 2009 году его сборник "Скверный глобус" был отмечен литературной премией "Большая книга". В этой книге представлены повести, которые сам автор называл мини-романами.

Самые популярные пьесы Зорина продолжают жить на театральных сценах. Так, в афише Театра на Бронной представлен спектакль "Дядя Лева" ("Покровские ворота"), а в Петербурге "Варшавскую мелодию" играют в Малом драматическом театре - Театре Европы и в театре "Приют комедианта". Новая версия "Варшавской мелодии" в Театре Вахтангова будет показана 18 февраля.