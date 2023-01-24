Названы сроки полной газификации Ингушетии

Власти Ингушетии рассчитывают на полную газификацию региона к 2026 году
В пресс-службе главы Ингушетии проинформировали о том, что власти региона планируют, что окончательная газификация республики произойдет в 2026 году.
Об этом стало известно после визита в Ингушетию представителя "Газпром" Владимира Маркова и гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.
Также в пресс-службе напомнили о том, что в регионе идет проектирование межпоселкового газопровода в горном Джейрахском районе. Ввод газопровода в эксплуатацию позволит ввести в строй перспективные объекты туристической инфраструктуры.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Ингушетии займутся реконструкцией сельских дорог.