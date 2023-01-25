Группа A'Studio готовит большой концерт в Баку (ВИДЕО)

25 янв. 2:45

Известный коллектив представит бакинскому зрителю свою новую концертную программу

Популярная российская и казахская музыкальная группа A'Studio готовит большое выступление, которое она впервые покажет на главной сцене азербайджанской столицы – во Дворце Гейдара Алиева - 15 апреля.

Музыканты вместе со своей вокалисткой Кети Топурия представят бакинским фанатам новую концертную программу, в которую войдут как их новые, так и старые композиции – такие, как "Только с тобой", "Тик-так", "Се ля ви" и другие, передает Sputnik Азербайджан.

Коллектив выступал в Баку пять лет назад - в 2018 году – на международном музыкальном фестивале "Жара", сейчас в нем пять человек: Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич, Евгений Дальский, Сергей Кумин и его солистка Кети Топурия.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 12 февраля во Дворце Гейдара Алиева пройдет самое яркое и нашумевшее шоу Грузинского Королевского национального балета "Огонь Грузии", которое уже посмотрели зрители в 80 странах мира.