В марте возобновятся рейсы между столицами Азербайджана и Казахстана

"Азербайджанские авиалинии" свяжут регулярными рейсами Баку с Астаной и Алматы
Азербайджанская авиакомпания AZAL с марта снова начнет выполнять регулярные пассажирские полеты между Баку и Астаной, а также Баку и Алматы, такое сообщение распространила пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана.
Десятого марта стартуют полеты по первому направлению, рейсы будут выполняться дважды в неделю, а именно по четвергам и субботам.
На следующий день будут запущены рейсы из Баку в Алматы, которые будут совершаться по средам и воскресеньям.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее AZAL запустила авиарейсы из столицы Азербайджана в Фергану (Узбекистан).