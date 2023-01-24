В марте возобновятся рейсы между столицами Азербайджана и Казахстана

24 янв. 22:45

"Азербайджанские авиалинии" свяжут регулярными рейсами Баку с Астаной и Алматы

Азербайджанская авиакомпания AZAL с марта снова начнет выполнять регулярные пассажирские полеты между Баку и Астаной, а также Баку и Алматы, такое сообщение распространила пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана.

Десятого марта стартуют полеты по первому направлению, рейсы будут выполняться дважды в неделю, а именно по четвергам и субботам.

На следующий день будут запущены рейсы из Баку в Алматы, которые будут совершаться по средам и воскресеньям.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее AZAL запустила авиарейсы из столицы Азербайджана в Фергану (Узбекистан).