Глава МИД России прибыл в Анголу

24 янв. 21:59

Ранее Сергей Лавров побывал в рамках африканского турне в Эсватини

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках турне по странам Африки прибыл в Анголу.

В рамках поездки глава российского внешнеполитического ведомства встретится с президентом страны Жоао Лоуренсу, главой МИД Тете Антониу.

Помимо этого, Лавров посетит церемонию возложения венка к саркофагу первого президента страны Агостинью Нето и второго главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша, передает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что минувшей ночью в рамках своего африканского визита глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Эсватини.