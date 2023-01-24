Алжир облегчает жизнь туристам

24 янв. 21:50

Пытающийся развить свой туристический сектор Алжир начнет выдавать визы по прибытии туристам, направляющимся на юг страны, сообщили в Министерстве внутренних дел страны

Этот шаг направлен на возрождение индустрии туризма, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. Он призван сократить бюрократические проволочки и оказать содействие путешественникам, отмечает Arab News.

Алжир – крупнейшая по площади страна Африки. Он включает в себя большую часть Сахары, в том числе заповедники и доисторические места. Страна также может похвастаться 1200-километровым средиземноморским побережьем и несколькими историческими городами.

Но Алжир принимает гораздо меньше туристов, чем соседние Марокко и Тунис, полагаясь на свои огромные доходы от нефти и газа. Заповедник Тассили в юго-восточной мухафазе Джанет с песчаными дюнами, горами и богатым разнообразием птиц и фауны занимает площадь более 138 тысяч кв. км.

Сейчас туристы обязаны организовать свои поездки, в том числе покупку билетов и бронирование отелей, через конкретных туроператоров, работающих в Алжире, а также должны сопровождаться полицией в южном регионе.

Туризм составляет всего 1,5% от ВВП Алжира, что намного меньше, чем в соседних странах

Например, на долю туристического сектора Туниса приходится 14% ВВП страны. Гостиничный сектор Алжира также нуждается в масштабной модернизации, поскольку в 2020 году в нем было зарегистрировано 127 тысяч коек по сравнению с примерно 231 тысячей коек у Туниса. Каждое лето более миллиона алжирцев пересекают границу, чтобы провести отпуск в Тунисе, где более широкий выбор по более доступным ценам.

Правительство Алжира осознает эти проблемы и предпринимает шаги для их решения, поощряя иностранных инвесторов к финансированию и строительству туристических объектов для оживления туризма и увеличения его вклада в экономику страны.

Недавно катарская компания Retaj Hotels and Hospitality подписала соглашение с алжирской государственной компанией HTT о привлечении финансирования. Retaj также предоставит услуги по управлению отелями для 73 отелей HTT по всей стране.

В ноябре прошлого года Арабская туристическая организация наградила президента Алжира Абдельмаджида Теббуна медалью в знак признания его усилий по укреплению совместных действий арабских государств в сфере туризма.