Байрамов и Абдоллахиян обсудили региональные вопросы

24 янв. 20:57

Главы МИД Азербайджана и Ирана поговорили о региональных вопросах

Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом по итогам переговоров написал в своих социальных сетях глава МИД Азербайджана.

На встрече руководителей внешнеполитических ведомств обсуждались региональные вопросы.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Багером Галибафом. Главными темами встречи стали послевоенная ситуация в регионе и ряд вопросов двусторонней повестки.