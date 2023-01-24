Михалков справился с гриппом и выписался из больницы

24 янв. 20:41

Никита Михалков выписался из больницы и продолжит восстанавливаться от гриппа дома.

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале "Бесогон".

При этом он подчеркнул, что ему еще требуется какое-то время на реабилитацию. "Еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", - написал режиссер.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Никита Михалков был госпитализирован с гриппом в одну из клиник Москвы 5 января.