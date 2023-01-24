Азербайджанский клуб подпишет контракт с украинским нападающим

24 янв. 19:57

"Зиря" оформит соглашение с экс-форвардом "Динамо" Киев Владиславом Кулачом

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" усилится нападающим Владиславом Кулачом. Об этом пишут местные СМИ.

29-летний форвард перешел в бакинскую команду на правах сводного агента. Соглашение с Кулачом будет рассчитано на 1,5 года.

Напомним, предыдущим клубом форварда было киевское "Динамо". В текущем сезоне от сыграл за команду два матча, однако голевыми действиями не отметился.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в декабре 2022 года "Зиря" подписала контракт с новым тренером Вугаром Мамедом.