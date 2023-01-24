Ильхам Алиев утвердил несколько межправительственных соглашений с Россией

24 янв. 19:41

Одобренные документы предполагают сотрудничество в здравоохранении, финансовой и логистической сферах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд межправительственных соглашения с Россией, которые были заключены в Баку 17 ноября 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

В частности, глава государства одобрил соглашение, предполагающее развитие пограничных пунктов пропуска.

Ильхам Алиев также утвердил договор об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.

Помимо этого, азербайджанский лидер одобрил соглашение о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и совместной работе в области внедрения международных медико-санитарных правил.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что 17 ноября 2022 года Москва и Баку оформили ряд межправительственных соглашений.