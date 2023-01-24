Турцию пытались оставить без килограмма золота в пользу Грузии

24 янв. 23:05

Партию золота из Турции задержали таможенники на ТПП "Сарпи"

Служба доходов Грузии проинформировала о том, что местные пограничники выявили на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" незадекларированные предметы из золота весом в один килограмм. Уточняется, что сумма партии составила $28, 9 тыс.

Установлено, что контрабандистом оказался житель Грузии. По факту продолжается расследование, выясняются все обстоятельства дела.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что в минувшую пятницу на востоке Грузии неизвестный попытался ограбить банк, но был задержан.