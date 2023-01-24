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Бизнес получил финансовую поддержку в Кабардино-Балкарии

Бизнес получил финансовую поддержку в Кабардино-Балкарии

В КБР поддержали бизнес рублем

Субъекты малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарии за прошлой, 2022 год получили поддержку из Гарантийного республиканского фонда в размере более 783 млн рублей.

Как уточняется Минэконом развития республики,  по состоянию на начало года действующий портфель поручительств составил 1091,0 млн рублей. Всего в настоящее время действует 258 поручительств, на общую сумму в 3955,2 млн рублей.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что бизнес в Дагестане получил рекордную поддержку на общую сумму в 973 млн рублей.

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