Саакашвили настиг ковид

24 янв. 19:05

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом

Медики диагностировали у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили коронавирусную инфекцию. Сейчас политик находится в больнице.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. Также защитник отметил, что политик сегодня терял сознание.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский выразил мнение о том, что «Единое национальное движение» оказывает влияние на ход судебного процесса над Саакашвили.