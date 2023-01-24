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Саакашвили настиг ковид

Саакашвили настиг ковид

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом

Медики диагностировали у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили коронавирусную инфекцию. Сейчас политик находится в больнице.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. Также защитник отметил, что политик сегодня терял сознание.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский выразил мнение о том, что «Единое национальное движение» оказывает влияние на ход судебного процесса над Саакашвили.

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