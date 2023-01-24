СМИ: переговоры о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО откладываются

24 янв. 18:40

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО отложены на неопределенный срок

Трехсторонние переговоры с участием Турции, Швеции и Финляндии по вступлению двух северных стран в НАТО отложены. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Он напомнил, что встреча должна была состояться в феврале 2023 года, передает ТАСС.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Швеция и Финляндия подали свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. На данный момент протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии не ратифицировали только Турция и Венгрия.