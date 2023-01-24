COVID-19 может лишиться статуса глобальной пандемии

24 янв. 18:21

ВОЗ определит новый статус COVID-19 до воскресенья

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о том, что на этой неделе состоится совещание комитета организации, в ходе которого будет определено, сохранит ли ковид статус глобальной пандемии.

По его словам, будет определяться "по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию".

Далее глава ВОЗ подчеркнул, что рост смертей от ковида во многих странах по-прежнему предмет глубокой озабоченности Всемирной организации здравоохранения.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 4,7 тыс заболевших ковидом.