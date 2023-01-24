В Грузии рассчитывают уладить разногласия с Украиной после приезда нового посла

24 янв. 17:58

Новый украинский посол начнет исполнят свои обязанности в Грузии на следующей неделе

Приезд нового посла Украины в Грузии поможет урегулировать разногласия между странами, заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе в интервью телеканалу IMEDO.

Он подчеркнул, что такое решение уже принято, и он надеется, что новый посол урегулирует заявления, подобные тем, которые в последнее время делают в Киеве.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины раскритиковали идею грузинских властей восстановить авиасообщения с Россией. В ведомстве отметили, что подобные заявления не соответствуют духу дружественных украино-грузинских отношений.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает на скорейшее возобновление прямого авиасообщения с Грузией.