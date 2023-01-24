Жители Владикавказа создадут мастер-план города

24 янв. 18:12

Проявить творческий потенциал и помочь улучшить Владикавказ может каждый житель города

Эксперты финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ проведут консультации с жителями Владикавказа, а также представителями профессиональных сообществ.

В ходе консультаций, стороны обсудят основной документ, цель которого – развитие и обустройство Владикавказа. Встреча запланирована на 2 февраля по адресу: площадь Штыба, 2. Мероприятие начнется в 16:00, вход - свободный.

Как отметили в АМС Владикавказа, слово будет предоставлено всем активным жителям столицы Северной Осетии.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Северной Осетии из новогодних елок сделают биокомпост.