Автоавария ранила четверых в Крыму

24 янв. 18:03

Четыре человека пострадали в автоаварии в Крыму

Столкновение двух авто произошло во вторник на автодороге Нижнегорск-Лиственное в Крыму. Об этом информирует пресс-служба МВД по Крыму.

Уточняется, что водитель Chery Amulet, выполняя поворот, не пропустил ВАЗ-21010 и врезался в него.

В пресс-службе ведомства уточнили, что водитель и пассажиры отечественного авто и водитель иномарки госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Краснодарском крае в ДТП с участием автобуса и иномарки пострадали 10 человек.